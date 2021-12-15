Анфиса Резцова: «Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о критике в адрес чемпиона мира по лыжам .

Сегодня Большунов не сумел пройти квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые. Нельзя осуждать Сашу. Я за него, поддерживаю. Да, не получилось так, как должно было получиться. До Олимпиады еще больше месяца... Все, как и сам Саша, все прекрасно понимают.

Знаю, что на Олимпиаде он будет супер. Большунов покажет и докажет нам всем. Саша – боец», – сказала Резцова.

Новый провал Большунова: ошибся на повороте, тренер упрекнул за работу рук – а сам Александр ничего не объяснил