Сергей Устюгов: «Мне сказали, что на Олимпиаде меня видят в трех гонках – индивидуальном спринте, а также, возможно, командном спринте и эстафете»

Российский лыжник рассказал, что квалифицировался на выступление на Олимпийских игры в .



«Был разговор, сказали, что квалифицировался и у меня есть три гонки, в которых меня видят – индивидуальный спринт, а также, возможно, командный спринт и эстафета. Пока сказали, что есть три гонки. Но сезон продолжается, будем готовиться.

Так же было перед Сочи, когда мне сказали, что у меня три гонки. В итоге я сбегал только спринт, а на командном спринте и большой эстафете был запасным», – приводит слова Устюгова «Р-Спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».