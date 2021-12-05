Посольство КНР в Вашингтоне о дипломатическом бойкоте Пекина-2022: «Никого не волнует, приедут эти люди или нет. Им не отправляли приглашений»

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду-2022.

«На самом деле никого не волнует, приедут эти люди или нет. Это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине.

Это всего лишь политическая манипуляция. Американским политикам и так не отправляли никаких приглашений», – заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Бойкот отражает менталитет Соединенных Штатов времен холодной войны. США просто хотят политизировать спорт, создавать разногласия и провоцировать конфронтацию.

Этот подход не найдет поддержки и обречен на провал», – говорится в заявлении представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН).

Официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх, но при этом спортсмены смогут поехать в Китай.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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