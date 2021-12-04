Женская лыжная сборная России впервые с 2004 года победила в эстафете на Кубке мира

Сегодня сборная России в составе , , и выиграла эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

На финише россиянки опередили лыжниц из Швеции и Норвегии.

Для российской команды эта победа стала первой на Кубке мира с 2004 года, когда на этапе в итальянском Лаго-ди-Тезеро первыми стали Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева и .

В том же составе, но в другой расстановке россиянки также победили в эстафете на Олимпиаде-2006 в Турине.

🥇 Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере