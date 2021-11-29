Йоханнес Клэбо выйдет на старт этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Он согласился выступать с логотипом телекомпании-спонсора

Норвежский лыжник примет участие в этапе Кубка мира в Лиллехаммере, который пройдет с 3 по 5 декабря.

Ранее Клэбо сообщал, что может не выйти на старт этапа, так как не согласен выступать с логотипом телекомпании Viaplay на костюме, которая является спонсором лыжных видов спорта Норвегии.

«Для меня было важно выразить мою озабоченность относительно надежности и независимости в том, что поставщик контента и правообладатель, такой как Viaplay, также заключает соглашение о коммерческом спонсорстве.

В то же время я согласился разместить рекламу Viaplay на костюме для соревнований. И хотя я не буду сейчас продолжать эту дискуссию, она все-таки важная, мы увидели множество мнений и точек зрения по этому поводу. В любом случае мне удалось поставить вопрос в повестку дня, а также показать свою позицию в этом деле», – рассказал Клэбо.

Отец Клэбо: «У Йоханнеса нет планов выступать с логотипом Viaplay в будущем. Он не хочет рекламировать СМИ, регулярно освещающие его выступления»