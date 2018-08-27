«Мне до своих 18 тысяч за бронзу ОИ надо подождать еще 35 лет. Я бы вернул советскую систему». Фристайлист Ридзик о досрочных пенсиях для спортсменов

Бронзовый призер Пхенчхана-2018 по ски-кроссу Сергей Ридзик поделился мнением о выплатах для российских спортсменов.

«Система должна меняться, это правда. Она тоже под людей адаптируется, как и мы под нее. Я про систему спорта, в ней есть желание многое изменить.

Поменять систему перелетов, закупки инвентаря и его подготовки. Увеличить стимулирующую составляющую для спортсмена. Например, в плане выхода на пенсию. Я бы вернул советскую систему, которая сохранялась какое-то время в 1990-х, – что спортсменам и тренерам давали возможность досрочно выходить на пенсию, если он добился результатов, провел несколько лет в сборной.

Поймите, не у всех есть спонсоры. Не можем мы тягаться с футболом. У нас хуже с деньгами и популярностью. Зарплату во многих видах спорта, конечно, хочется побольше. Призеры Игр сейчас получают надбавки к пенсии с выходом на нее. То есть мне до своих 18 тысяч за бронзу надо подождать еще 35 лет. Или кому-то с серебром свои 25 тысяч.

Давайте сделаем так же, как для чемпионов, – надбавка пожизненная. Лишней копеечка точно не будет. Задумок много, в общем, и запал есть. Вопрос в реализации», – рассказал 29-летний Ридзик.