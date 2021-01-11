Александр Большунов: «Когда проснулся после операции, то сразу спросил, сколько времени. Потому что помнил, что до Пекина-2022 времени мало»

Российский лыжник вспомнил о том, как перенес операцию на десне.

«Когда утром проснулся, то сразу первые ощущения: висок начал давить, голова была дурная. Когда начал делать тренировку, то понял, что смысла в этом нет. В шесть меня привели в палату, а в семь уже очнулся. Первые мои слова были: сколько времени. Потому что я понимал, что до Олимпиады осталось очень мало времени, и мне нужно узнать сколько прошло.

Вечером, когда меня перевели в палату, я все соображал, но все равно было смутно. Сложно было дышать. Когда сделали операцию – кровь из носа шла, дышишь ртом, но проблема в том, что и глотать нельзя. Первая ночь была самая сложная, не хочется вспоминать.

Тур де Ски? Все зависит от состояния, и даже сейчас я первый этап вроде бы бегу, но все будет зависеть от результатов. После первого старта будем принимать решение», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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