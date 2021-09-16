Устюгов, Мельниченко, Собакарев, Непряева, Сорина пробегут дистанционные гонки на турнире в Муонио, Ардашев, Якимушкин, Степанова выступят в спринте

С 12 по 14 ноября в финском Муонио пройдет турнир по лыжным гонкам, на котором выступят российские лыжники.

Спринтерские гонки у мужчин и женщин состоятся 12 ноября, дистанционные гонки классическим стилем – 13 ноября, свободным – 14-го.

Сборная России

Мужчины

Спринт, классический стиль: Илья Семиков, , Александр Клуген, , Денис Филимонов, Антон Тимашов, Александр Терентьев, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных.

15 км, классический стиль: Илья Порошкин, , Артем Николаев, , Александр Клуген, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных.

15 км, свободный стиль: , , , Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, , Кирилл Кливнюк, Денис Филимонов, Антон Тимашов, Иван Горбунов, Александр Терентьев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных.

Женщины

Спринт, классический стиль: Ольга Кучерук, , , Анна Грухвина, Наталья Непряева, Христина Мацокина.

10 км, классический стиль: Ольга Кучерук, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Христина Мацокина.

10 км, свободный стиль: Ольга Кучерук, Лилия Васильева, , Арина Перевозчикова, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Анна Грухвина, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Христина Мацокина.