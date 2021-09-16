Устюгов, Мельниченко, Собакарев, Непряева, Сорина пробегут дистанционные гонки на турнире в Муонио, Ардашев, Якимушкин, Степанова выступят в спринте

С 12 по 14 ноября в финском Муонио пройдет турнир по лыжным гонкам, на котором выступят российские лыжники.
Спринтерские гонки у мужчин и женщин состоятся 12 ноября, дистанционные гонки классическим стилем – 13 ноября, свободным – 14-го.
Сборная России
Мужчины
Спринт, классический стиль: Илья Семиков, Сергей Ардашев, Александр Клуген, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Антон Тимашов, Александр Терентьев, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных.
15 км, классический стиль: Илья Порошкин, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Илья Семиков, Александр Клуген, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных.
15 км, свободный стиль: Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев, Кирилл Кливнюк, Денис Филимонов, Антон Тимашов, Иван Горбунов, Александр Терентьев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных.
Женщины
Спринт, классический стиль: Ольга Кучерук, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Анна Грухвина, Наталья Непряева, Христина Мацокина.
10 км, классический стиль: Ольга Кучерук, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Христина Мацокина.
10 км, свободный стиль: Ольга Кучерук, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Арина Перевозчикова, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Анна Грухвина, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Христина Мацокина.