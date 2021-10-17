Бородавко о Большунове: «Последствия операций еще не позволяют тренироваться в полной мере. Он потерял в силе»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в какой форме сейчас Александр Большунов, который перенес две операции на верхней челюсти. 

Сейчас Большунов находится на сборе национальной команды в Финляндии. 

«Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операций еще не позволяют тренироваться в полной мере. Его занятия более спокойные.

Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств. 

Мы спешить не собираемся, будем прислушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи. Как уйдет опухоль, тогда приступим к большим нагрузкам.

Пока никаких излишних напряжений, потому что любая максимальная работа способствует увеличению давления, что может привести к кровотечению.

Впервые за 20 с лишним лет здесь со снегом полный порядок: накатанные трассы, хорошая погода, близкая к нулю. Никаких проблем нет», – сказал Бородавко.

Большунов-старший: «Врачи дали сыну разрешение на тренировки. Сейчас он на сборе в Финляндии, где потихоньку входит в процесс»

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