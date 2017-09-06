Марит Бьорген сдала положительный допинг-тест на ЧМ-2017, но FIS не стала заводить дело и оправдала ее без огласки

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в биографической книге «Сердце победителя» рассказала о том, как сдала положительный допинг-тест на ЧМ-2017 в Лахти.

На том чемпионате мира норвежка выиграла четыре золота – в скиатлоне, индивидуальной гонке на 10 км классикой, эстафете и марафоне.

В апреле, после возвращения домой с ЧМ, раздался телефонный звонок от врача сборной Петтера Олберга. Он спросил, где она находится и одна ли она сейчас. Бьорген была дома вместе с мужем Фредом Борре и сыном Мариусом.

«Олберг рассказал, что получил сообщение из Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной ею после марафона на ЧМ в Лахти. Она испытала чувство, будто кто-то всадил ей когти в живот и разодрал его. Ее охватила паника», – пишет в книге Ингерид Стенволд.

«Этот звонок был ужасен. Судорожно сжался желудок. Мы прошли через допинговые дела с Мартином Йонсрудом Сундбю и Терезой Йохауг, и я думала, что такое невозможно», – рассказала Бьорген в интервью VG на презентации книги.

По ее словам, она представила себе заголовки в газетах, море фотовспышек на пресс-конференции, злорадство и осуждение.

Анализ мочи содержал следы 19-норандростерона, входящего в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

19-норандростерон является метаболитом нандролона – анаболического андрогенного стероида (AAS).

Причиной этого стал прием Бьорген препарата Primolut-N перед началом и во время ЧМ-2017, по три таблетки в день. Примолют-нор используется для сдвига менструального цикла, что является обычным среди спортсменов-женщин. Входящий в его состав норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой в виде стероида 19-норандростерона.

Примолют-нор разрешен к применению, и Бьорген указала его в списке принимаемых лекарств.

По мнению Олберга, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона.

– Мне пришлось попробовать донести до нее, что «такое случилось, но все будет хорошо». Но в тот момент она слышала только, что с тест положительный, а в памяти еще была свежа история с Йохауг. Она была сильно напугана, ее всю трясло.

– Было ли известно, что примолют-нор может дать положительную реакцию на допинг?

– Нет, я не был готов к этому. Рецепт выписал другой врач, но я был с нею на всех допинг-контролях в Лахти и видел, что она указывала этот препарат. Но я не слышал ранее, что он дает такую реакцию, – сказал Олберг.

Они потратили три дня на написания объяснения для FIS и ожидали ответа в течение двух недель. Бьорген описывает эти две недели как ад.

«Я не находила себе места, плохо спала, меня подташнивало. Я только делала, что ждала звонка», – рассказала Бьорген.

В ответе FIS было написано, что ее объяснение совпало с заключением лаборатории, расследование было завершено.

«Допинговое дело не открывали. Все осталось между мной, FIS и моими тренерами», – сказала Бьорген в новостном выпуске Dagsrevyen на NRK.

«Было убийственно попасть в такую ситуацию. Команда вокруг пыталась меня успокоить, говоря, что такое может случиться, но я никогда об этом не слышала. Если бы у меня была эта информация заранее, то, возможно, мне было бы легче с этим справиться», – приводит слова Бьорген VG.

В апреле 2018 года норвежка объявила о завершении карьеры.