Тренер лыжной сборной России Егор Сорин – Губерниеву: «Хайпуете вы, выливая негатив на то, что вас не касается и в чем вы мало понимаете»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву на его слова по поводу видео тренировок в соцсетях.

Сорин поделился в инстаграме видео со сбора в Кабардино-Балкарии, где они с супругой – лыжницей – поднимаются в гору: «Когда решили сэкономить деньги на подъемнике».

«Егор, зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина? Эх, Егор», – написал Губерниев комментарий под этим видео.

«Хайпуете это вы, выливая негатив на то, что вас не касается и в том, что вы мало понимаете.

Это видео принесет многим положительные эмоции, для кого-то будет примером, а для кого-то просто интересным, как готовится наша команда», – ответил Сорин.