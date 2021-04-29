Тренер лыжной сборной России Егор Сорин – Губерниеву: «Хайпуете вы, выливая негатив на то, что вас не касается и в чем вы мало понимаете»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву на его слова по поводу видео тренировок в соцсетях.  

Сорин поделился в инстаграме видео со сбора в Кабардино-Балкарии, где они с супругой – лыжницей Татьяной Сориной – поднимаются в гору: «Когда решили сэкономить деньги на подъемнике». 

«Егор, зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина? Эх, Егор», – написал Губерниев комментарий под этим видео.

«Хайпуете это вы, выливая негатив на то, что вас не касается и в том, что вы мало понимаете.

Это видео принесет многим положительные эмоции, для кого-то будет примером, а для кого-то просто интересным, как готовится наша команда», – ответил Сорин. 

 
 
 
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Публикация от Егор Сорин (@esorin1985)

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