Вяльбе о конфликте с Губерниевым: «У нас с «Матч ТВ» вообще есть недопонимание. Мы должны просить, чтобы нас показывали – отсюда вся неразбериха»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Губерниев уже несколько раз говорил, что он подходил ко мне и извинялся. И на чемпионате мира тоже. Но мне кажется, что нам просто нужно остаться каждому при своем мнении. Мне сложно мириться с человеком, с которым я не ссорилась.

Но сам факт того, что человек оскорбляет, в том числе и великих людей и олимпийских чемпионов, и потом считает, что можно просто сказать: «Да ладно, дружище, все в порядке» – я считаю, что это неправильно.

Каждый раз, когда я произношу фамилию Губерниева, он получает новый хайп, от этого он кайфует и так далее. Я не считаю, что это главное в этой жизни.

У нас есть недопонимание вообще с каналом (Матч ТВ – Sports.ru). Весь мир живет таким образом, что телевизионные каналы платят федерациям, которые живут за счет этих денег. У нас же получается немного другая история – мы должны просить, чтобы нас показывали. Вот отсюда вся эта неразбериха и идет.

Но вообще 15 лет назад Губерниев был шикарный просто, одним из самых лучших комментаторов страны.

Слова «победы любят тишину» очень долго меня сопровождают. Речь о том, что когда человек перед стартами постоянно начинает общаться со СМИ, ходит на всякие передачи и интервью – он все равно отвлекается. Мы на самом деле абсолютно не закрытая федерация. На чемпионате мира и на Кубке мира спортсмены в микст-зоне отвечают на любые вопросы.

Но я не очень понимаю, почему после каждой гонки на Кубке мира нужно отвечать на вопрос «как ты бежал», если ты занял 58-е место. Поверьте, в этот момент спортсмену очень тяжело. Чтобы весь мир видел, как он выдавливает из себя, что у него на каком-то километре свело ногу – думаю, что это не совсем правильно.

Если все время быть на экране телевизора, то ты всем надоешь. И я на миллион процентов уверена, что никакой популярности у человека через СМИ не будет, если у него нет результата», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».

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