Александр Большунов: «Соревноваться и тренироваться для меня проще, чем жить обычной жизнью. Я отдыхаю на гонках»

Российский лыжник сообщил, самый тяжелый период в году для него – месяц без соревнований и тренировок.

«Как буду отдыхать? Если честно, я отдыхаю на соревнованиях. Потому что на соревнованиях ты уже не тренируешься, ты просто бежишь. Для меня все-таки тяжело даются перелеты и общение со СМИ. Это намного для меня хуже.

Промежуток между сезоном и началом подготовки, хоть он и небольшой – около месяца, он самый тяжелый для меня. Потому что нужно много дел сделать, которые накапливаются за весь соревновательный период. Соревноваться и тренироваться для меня проще, чем жить обычной жизнью.

Вот Петтер Нортуг рано все-таки закончил, мне кажется, потому что у него много энергии осталось, которой можно было еще воспользоваться на соревнованиях.

Как ловлю спокойствие? Через тренировки. Чем больше, тем лучше. Без тренировок максимум проводил дня три-четыре. В последний раз такое было недавно, когда мы прилетели с финала Кубка мира. Я был три дня в Москве, потом прилетел в Тюмень и начал тренироваться.

Где проведу отпуск? Я бы провел его на лыжах», – рассказал Большунов в эфире ТК «Россия 24».

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