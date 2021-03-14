Александр Большунов об инциденте с финном Мяки: «Наверное, Губерниев сказал бы, что такие истории нужны, но мне скандалы точно не нужны»

Российский лыжни рассказал, как относится к популярности, и вспомнил инцидент на финише эстафеты в Лахти с финном Йони Мяки.

— Вы сейчас самый популярный зимник России, слава не напрягает?

— Ничего плохого в популярности нет, я совершенно спокойно к этому отношусь.

— Скандальная история с , после — с Клэбо. С одной стороны, для вас ничего хорошего нет, с другой — именно они подогрели интерес к лыжным гонкам в этом году. По популярности они даже биатлон превзошли. Как думаете, все-таки нужны такие истории лыжным гонкам?

— , наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны.

— Норвежцы придумали план, как лишить вас побед, — пообещали у себя дома повесить плакаты с вашим изображением для мотивации. Ждать ответа?

— Посмотрим, может, сделаю.

— С Клэбо?

— Может быть, – сказал Большунов.

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