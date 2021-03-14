Александр Большунов об инциденте с финном Мяки: «Наверное, Губерниев сказал бы, что такие истории нужны, но мне скандалы точно не нужны»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов ТАСС Лыжи

 Российский лыжни Александр Большунов рассказал, как относится к популярности, и вспомнил инцидент на финише эстафеты в Лахти с финном Йони Мяки

— Вы сейчас самый популярный зимник России, слава не напрягает?

— Ничего плохого в популярности нет, я совершенно спокойно к этому отношусь.

— Скандальная история с Йони Мяки, после — с Клэбо. С одной стороны, для вас ничего хорошего нет, с другой — именно они подогрели интерес к лыжным гонкам в этом году. По популярности они даже биатлон превзошли. Как думаете, все-таки нужны такие истории лыжным гонкам?

Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны. 

— Норвежцы придумали план, как лишить вас побед, — пообещали у себя дома повесить плакаты с вашим изображением для мотивации. Ждать ответа?

— Посмотрим, может, сделаю.

— С Клэбо?

— Может быть, – сказал Большунов. 

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину

С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?

«Большунов дал интервью норвежцам, и я читаю: «Матч ТВ» в прососе. Ребята, это вы в прососе!» Тирада Губерниева о рейтингах биатлона и лыж

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья