Йоханнес Клэбо: «Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Я соревнуюсь только сам с собой»

Норвежский лыжник сообщил, что не собирается вешать дома фотографию россиянина для мотивации.

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум отметил, что все норвежские лыжники должны повесить фото Большунова в туалетной комнате, чтобы всегда видеть его и получать мотивацию.

«Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Не знаю, хорошее ли это решение для меня. Я не хочу копить злость, развешивая такие фото. Я соревнуюсь не для того, чтобы победить Большунова. Я соревнуюсь по большей части с самими собой, и так будет всегда.

Иногда ты побеждаешь, а иногда нет. Но в конце концов самое важное то, какие чувства я испытываю после этого и каким человеком я хочу быть. Я не стану делать для себя фото «врагов», – рассказал Клэбо.

«Хочу потренироваться с Клэбо, чтобы обыгрывать его на финише». Большунов остыл после ЧМ и выговорился

«Не хочу, чтобы меня считали нытиком». Клэбо по-королевски закончил разборку с марафоном: отозвал апелляцию и поздравил Большунова