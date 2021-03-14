Йоханнес Клэбо: «Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Я соревнуюсь только сам с собой»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сообщил, что не собирается вешать дома фотографию россиянина Александра Большунова для мотивации.
Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум отметил, что все норвежские лыжники должны повесить фото Большунова в туалетной комнате, чтобы всегда видеть его и получать мотивацию.
«Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Не знаю, хорошее ли это решение для меня. Я не хочу копить злость, развешивая такие фото. Я соревнуюсь не для того, чтобы победить Большунова. Я соревнуюсь по большей части с самими собой, и так будет всегда.
Иногда ты побеждаешь, а иногда нет. Но в конце концов самое важное то, какие чувства я испытываю после этого и каким человеком я хочу быть. Я не стану делать для себя фото «врагов», – рассказал Клэбо.
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