Большунов о победе в масс-старте: «Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на ЧМ»

Теги Кубок мира чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Матч ТВ Александр Большунов Чемпионат.com Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в классическом масс-старте на 15 км в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира.

Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх – 1 850 метров.

Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка – 1 860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально.

Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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