Большунов о победе в масс-старте: «Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на ЧМ»

Российский лыжник прокомментировал победу в классическом масс-старте на 15 км в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира.

Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх – 1 850 метров.

Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка – 1 860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально.

Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Хочу потренироваться с Клэбо, чтобы обыгрывать его на финише». Большунов остыл после ЧМ и выговорился