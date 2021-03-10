Большунов о командной тактике в сборной России: «Для этого нужно, чтобы наши были поближе. Но на финише остаются норвежцы и я»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, почему в сборной не используют командную тактику в гонках.

«Скажу так: чтобы использовать командную тактику, нужно чтобы наши спортсмены все-таки были к финишным разборкам рядом. А у нас получается, что на финише остаются сборная Норвегии и я один. Поэтому командную тактику не удается использовать.

Что сделать, чтобы победить Йоханнеса Клэбо на финише? Мне нужно еще немного потренироваться. Было бы неплохо, если бы мне удалось потренироваться с ним, чтобы в будущем навязать ему борьбу в финишном спурте», – сказал Большунов на пресс-конференции.

А как Большунову побеждать Клэбо? Есть 2 способа, оба завязаны на командной тактике

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