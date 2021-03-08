Юрий Каминский: «На финише у Клэбо было намного больше шансов на успех. Если бы не контакт с Большуновым, он стал бы чемпионом мира в марафоне»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о столкновении и на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

В результате контакта российский лыжник сломал палку. Клэбо из-за этого был дисквалифицирован, а Большунов получил серебро, так как на финише его опередил .

«Поведение спортсменов на финише, причем обоих, для меня было непонятным – они весьма нелогично действовали в этой ситуации. Возможно, из-за того, что рывки были на дистанции, тяжелая гонка была сама по себе, все это наложилось одно на другое, оба спортсмена сильно устали и с точки зрения логики действовали не лучшим образом – почему-то полезли в одну сторону, правую.

Можно было бы предположить, что там была лучшая лыжня, но по этому месту гонщики до этого не проходили, то есть лыжня там была, по логике вещей, одинаковой что слева, что справа, там все равно было, в какую заходить лыжню. И они почему-то оба устремились в одно и то же место.

А ведь Саша здесь не то что занял самую правую лыжню, а сместился даже правее самой правой лыжни, ему бы надо было становиться сразу в колею, а он почему-то сместился еще правее.

Но на момент столкновения Саша был все-таки чуть-чуть впереди – думаю, сантиметров на двадцать. И получилось, что, как говорит директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньерей, Клэбо подбил локтем палку Саше, а это прямое нарушение правил со сторон Клэбо. И если вы зададите мне вопрос – зачем Клэбо туда полез – я не смогу вам на него ответить.

В той ситуации мне казалось, что у Клэбо намного больше шансов на успех, потому что он спортсмен по своим техническим параметрам более спринтерский по сравнению с Сашей: быстрее выносит руки, да и вся техника одновременного хода у него адаптирована под быстрый спринт – мы с вами видели неоднократно, что в финишном спурте он всегда выигрывает у Саши.

Зачем он полез в эту щелочку, я не понимаю. Ему проще было уйти влево, встать на параллельную лыжню и с большой долей вероятности довести гонку до победного конца. А здесь получилось, что его зажали, он попытался протиснуться и был вынужден нарушить правила.

Но хочу подчеркнуть – зажимал его Саша строго в соответствии с правилами, то есть здесь была точно такая же ситуация, как с Мяки, только в обратную для Саши сторону: теперь он был впереди, а Клэбо – сзади. Думаю, наш гонщик держал в памяти тот инцидент с Мяки.

Я бы не стал на месте Саши уходить вправо, я бы встал в лыжню и попробовал реализовать то преимущество, которое образовалось перед выходом на прямую. Но почему-то Саша поступил так, как он поступил. Ну, прижал ты его, но он ведь все равно увернулся, проскочил, и что этот Сашин маневр вправо изменил? Да ничего он не изменил.

Но тут, видимо, спортсмены устали и действовали в рамках каких-то заранее сформированных шаблонов, стереотипов, выработанных перед гонкой. Клэбо, конечно, был неправ в этой ситуации, но мы с вами должны понимать, что только вот этот незначительный контакт, только поломка палки помешали ему выиграть эту гонку – если бы этого контакта не случилось, он стал бы чемпионом мира и в марафоне», – сказал Каминский.

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