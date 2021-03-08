Тренер Большунова: «У Клэбо большой прогресс. У меня есть сомнения, тем более просочилась информация о его терапевтических исключениях»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии FIS Йоханнес Клэбо Лыжи

Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо в текущем сезоне.

«У Клэбо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения.

И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза.

Сборная Норвегии пыталась подмять под себя и саботировать проведение этапов Кубка мира, призвали к этому шведов. Хотя все увидели, что гонки можно проводить и без этих стран. Но мы все равно видим, что у Норвегии большое влияние на FIS», – сказал Бородавко.

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