Тренер Большунова: «У Клэбо большой прогресс. У меня есть сомнения, тем более просочилась информация о его терапевтических исключениях»

Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступление норвежского лыжника в текущем сезоне.

«У Клэбо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения.

И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза.

Сборная Норвегии пыталась подмять под себя и саботировать проведение этапов Кубка мира, призвали к этому шведов. Хотя все увидели, что гонки можно проводить и без этих стран. Но мы все равно видим, что у Норвегии большое влияние на , – сказал Бородавко.