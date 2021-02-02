🥇🥈 Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото ЧМ в парном могуле, у Виктории Лазаренко – серебро

Россиянка Анастасия Смирнова выиграла золото в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу в Казахстане. В финале Смирнова опередила соотечественницу Викторию Лазаренко.

Это первое в истории РФ золото в данной дисциплине.

Соревнования по парному могулу проходят на трассе длиной около 200 м, состоящей из трамплинов, бугров (могулов), участков приземления, зон выката и торможения. Во время соревнований участники одновременно выполняют спуск и прыжки со специально подготовленных трамплинов.

Фристайл

Чемпионат мира

Алма-Ата, Казахстан

Парный могул

Женщины

1. Анастасия Смирнова (Россия)

2. Виктория Лазаренко (Россия)

3. Анастасия Городко (Казахстан)

Мужчины

1. Микаэл Кингсбери (Канада)

2. Мэтт Грэхам (Австралия)

3. Икума Хоришима (Япония)