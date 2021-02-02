🥇🥈 Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото ЧМ в парном могуле, у Виктории Лазаренко – серебро

Россиянка Анастасия Смирнова выиграла золото в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу в Казахстане. В финале Смирнова опередила соотечественницу Викторию Лазаренко.
Это первое в истории РФ золото в данной дисциплине.
Соревнования по парному могулу проходят на трассе длиной около 200 м, состоящей из трамплинов, бугров (могулов), участков приземления, зон выката и торможения. Во время соревнований участники одновременно выполняют спуск и прыжки со специально подготовленных трамплинов.
Фристайл
Чемпионат мира
Алма-Ата, Казахстан
Парный могул
Женщины
1. Анастасия Смирнова (Россия)
2. Виктория Лазаренко (Россия)
3. Анастасия Городко (Казахстан)
Мужчины
1. Микаэл Кингсбери (Канада)
2. Мэтт Грэхам (Австралия)
3. Икума Хоришима (Япония)