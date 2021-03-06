Елена Вяльбе: «Если сравнивать с затратами Норвегии на спорт, мы словно не открывшие глаза котята. Они занимаются «Формулой-1», мы катаемся на картинге»

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Глава федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о противостоянии Норвегии и России в лыжных гонках. 

— Я считаю, что среди мужчин мы одни из немногих, кто дает хоть какой-то бой норвежцам. У нас также появляются сильные женщины, в то время как у них, по большому счету, есть только Тереза Йохауг. За ней пропасть. Да, есть еще медаль Хайди Венг, но ее проигрыш в последней гонке тоже составил две с половиной минуты, это очень много.

— В чем нам надо становиться лучше?

— Если сравнивать их затраты на спорт с нашими, то мы словно котята, которые даже глаза еще не открыли. Вот посмотрите: на чемпионат мира они приехали с четырьмя фурами. В одной у них еда, во второй — медицина, в третей они готовят лыжи, у них три шлифт-машины, свой метеоролог. Нам до них еще очень далеко. Они занимаются «Формулой-1», а мы катаемся на картинге.

Для них лыжные гонки — спорт номер один в стране. Они не развивают так футбол, хоккей, многие другие виды. Да, они представлены во многих видах спорта, но все силы и наибольшие финансовые затраты направляют именно на спорт, в котором у них получается лучше всего.

— То есть все упирается в финансирование?

— И в него в том числе.

— Сколько нужно нашей федерации, чтобы иметь схожие условия?

— Мы никогда не считали. Мы живем на то, что у нас есть. Есть деньги, и слава богу.

— Представим, что вам дали неограниченное количество денег. Что бы в первую очередь улучшили?

— Я бы хотела, чтобы тренеры понимали, что главный старт в сезоне — чемпионат мира, и подводили своих спортсменов именно к нему. С тренерами мы сейчас много беседовали, мы понимаем, что надо хорошо продумать следующий год: в команде нужно оставить только тех спортсменов, которые реально могут отобраться в число тех восьми, что должны будут бежать на Олимпийских играх.

На следующий год мы будем работать более индивидуально с каждым спортсменом, который реально может дойти до пьедестала на Играх, – сказала Вяльбе. 

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