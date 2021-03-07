Александр Завьялов: «Люди сейчас кричат, что Большунову нужно было тоже вручить золото. А за что вручить, я не понимаю»

Чемпион мира 1982 года в эстафете Александр Завьялов поделился мнением о том, нужно ли было вручить вторую золотую медаль за марафон на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Сборная СССР в 1982 году была на финише первой, опередив норвежцев на несколько сотых секунды, однако спустя час после эстафеты судьи приняли решение вручить золотые медали обеим командам.

«Чувствовали ли мы тогда, что в отношении нас совершается несправедливость? А при чем тут это? На финише обе команды показали одинаковое время с точностью до десятых долей секунды, поэтому было принято решение вручить обеим золотые награды.

Финнам и команде ГДР тогда же вручили бронзовые медали, они тоже финишировали одновременно.

А в случае с Большуновым случилась беда, сначала столкновение, потом палку сломали. Люди сейчас кричат, что Саше нужно было тоже вручить золотую медаль, а за что вручить, я не понимаю.

Сейчас сотые вернули, кто оказался на финише первым, тот и чемпион. И как можно присудить победу лыжникам, показавшим на финише разное время?» – сказал Завьялов.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

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