Рейс-директор FIS рассказал, как принималось решение о дисквалификации Клэбо

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов (FIS) по лыжным гонкам Пьер Миньерей рассказал, как принималось решение о дисквалификации Йоханнеса Клэбо после финиша классического марафона на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.
Норвежец помешал Александру Большунову при выходе на финишную прямую, в результате чего у россиянина сломалась палка, и он не смог отработать финишный отрезок.
Миньерей пояснил, что жюри искало ответ на два вопроса: кто шел первым и был ли контакт между Клэбо и палкой Большунова.
«Мы проанализировали ТВ-картинку с разных углов. Первый вывод, что Большунов был первым и у него было право выбора коридора. Также мы видели, что был контакт между Клэбо и палкой Большунова.
Клэбо был позади, и понятно, что ответственность лежит на том, кто обгоняет. Так что в этой ситуации ответственность лежала на Клэбо», – пояснил Миньерей.
Чиновник добавил, что Норвегия может подать апелляцию, и решение может быть изменено.
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