Большунов и Ретивых, Ступак и Непряева выступят за сборную России в командном спринте на ЧМ-2021

Российские лыжники и выступят в командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе.

В женской гонке выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

Командные спринты на чемпионате мира пройдут 28 февраля.

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе

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