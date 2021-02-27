Устюгов отказался бежать командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, а также сообщила, что отказался бежать командный спринт.

«Мы сразу плакали. Я не знаю, это очередная валидольная гонка. Я понимаю, насколько Саша стал великим спортсменом. Все тактически продумано, без суеты, лишних движений – горжусь им.

На верхушке основного подъема сердце екнуло, но я понимала, что Саша их достанет. И была уверена, что он на последнем подъеме выдаст все на гора – и он это сделал.

Он восстановился, так обычно восстанавливаются норвежцы – значит, ему хватило этого, Я уверена, что норвежцы не были такими свежими. Хотя Саша почти всю гонку провел впереди, мало кто лидировал столько – он не боялся.

Я не очень любила бежать за кем-то, у меня была своеобразная техника, широко расставлены ноги, это еще хуже. Саша ехал в своей зоне, не дергался раньше времени. Сегодняшняя тактика была правильной.

Устюгов отказался от командного спринта. Будем принимать решение, у нас осталось 30 минут. Сергей сказал, что у него болит нога, не держит на поворотах – он не хочет подводить.

А Саша не очень хочет бежать с . Глеб чистый спринтер, тут очень тяжелая трасса. У нас есть Терентьев... Посмотрим», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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