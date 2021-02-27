Устюгов отказался бежать командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Глеб Ретивых Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, а также сообщила, что Сергей Устюгов отказался бежать командный спринт. 

«Мы сразу плакали. Я не знаю, это очередная валидольная гонка. Я понимаю, насколько Саша стал великим спортсменом. Все тактически продумано, без суеты, лишних движений – горжусь им.

На верхушке основного подъема сердце екнуло, но я понимала, что Саша их достанет. И была уверена, что он на последнем подъеме выдаст все на гора – и он это сделал.

Он восстановился, так обычно восстанавливаются норвежцы – значит, ему хватило этого, Я уверена, что норвежцы не были такими свежими. Хотя Саша почти всю гонку провел впереди, мало кто лидировал столько – он не боялся.

Я не очень любила бежать за кем-то, у меня была своеобразная техника, широко расставлены ноги, это еще хуже. Саша ехал в своей зоне, не дергался раньше времени. Сегодняшняя тактика была правильной.

Устюгов отказался от командного спринта. Будем принимать решение, у нас осталось 30 минут. Сергей сказал, что у него болит нога, не держит на поворотах – он не хочет подводить.

А Саша не очень хочет бежать с Глебом Ретивых. Глеб чистый спринтер, тут очень тяжелая трасса. У нас есть Терентьев... Посмотрим», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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