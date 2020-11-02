Сергей Устюгов: «Норвегия – номер один в лыжах. Но надеюсь, в следующих гонках чемпионата мира наши ребята их почпокают»

Двукратный чемпион мира по лыжам надеется, что российские спортсмены навяжут борьбу норвежцам в оставшихся гонках ЧМ-2021.

Сегодня в классическом спринте весь подиум заняли представители Норвегии: , и Ховард Сулос Таугбель. Россиянин Александр Большунов финишировал четвертым, Устюгов – пятым.

«Норвегия – номер один в лыжном мире. Так что ничего удивительного здесь нет. Но я надеюсь, наши ребята в следующих гонках их почпокают», – сказал Устюгов.

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе