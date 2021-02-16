Канделаки о критике Вяльбе: «Матч ТВ» еще никогда не показывал столько лыж. И ни один боевик не украл время ни у одной рейтинговой трансляции»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России ( ) Елены Вяльбе.

Ранее Вяльбе в интервью РБК высказалась о сетке вещания телеканала: «Показывать кино в восемь часов вечера, причем исключительно старые американские боевики... Мне кажется, этого точно не должно быть на спортивном канале».

«Начну, пожалуй, с того, что никогда еще не показывал столько «гладких» лыж в своем эфире. Разумеется, в этом большая заслуга Саши Большунова, Наташи Непряевой и других спортсменов.

Кубок мира, грядущий чемпионат мира, юниорский ЧМ – остались разве что областные соревнования и чемпионат России. Кстати, мы просили Елену Вяльбе помочь с покупкой прав и на эти соревнования, но здесь я вынуждена (пока) поставить многоточие.

Елене Валерьевне не нравятся боевики в сетке федерального канала. И мне они как жанр не нравятся, но аудитории «Матч ТВ» (цифры никогда не врут) они очень по душе.

Смотреть же исключительно спортивные трансляции не может ни один болельщик. Более того, нет в мире ни одного бесплатного канала, который показывал бы исключительно спорт и его «обвязки».

Надо ли говорить, что ни один боевик не украл время ни у одной рейтинговой трансляции? Лыжам они никак не мешают. Знаю еще, что Елена Валерьевна считает сообщения новостной службы «Матч ТВ», предвосхищающие неприятные для наших лыжников санкции, формой дополнительного давления на спортсменов. Но лично я уверена: тот же Саша Большунов – уже великий спортсмен – не ребенок, чтобы поскальзываться на новостях.

В России, помимо дураков и дорог, есть и другие проблемы. Например, у нас профессионал в одной области любит «подсказывать», как надо работать профессионалу в другой области. Все-таки одной житейской мудрости для дельных советов недостаточно.

В общем, я предлагаю всем нам заниматься тем делом, в котором мы действительно разбираемся.

В случае с телеканалом «Матч ТВ» и это будет выглядеть так: Елена Валерьевна будет заниматься вопросами подготовки наших потрясающих лыжников, а мы будем делать спортивный канал для поклонников лыжных гонок и других видов спорта» – сказала Канделаки.