Тина Канделаки: «Пластических операций на «Матч ТВ» делать не надо, но мятую футболку и тройной подбородок интеллектом сегодня не оправдать»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о том, что некоторым ведущим телеканала предложено сделать пластические операции.

«Пока нас без нас о(б)суждают, скажу несколько важных вещей: с первых дней своего создания был в центре внимания: как СМИ, так и людей, неравнодушных к спорту и ко мне лично. Это действительно хорошая новость. Безразличие в наши дни – самое жестокое наказание из возможных.

Поскольку оппоненты дают мне пас своей критикой, еще раз выскажусь по кейсу посадила всех сотрудников на хлеб и воду»).

Предлагаю коллегам с других площадок не сходить с ума: никаких пластических операций никому делать не надо. Другое дело, что сам факт нахождения человека в кадре диктует ряд требований.

Зрителю хочется, чтобы ведущий выглядел свежо, бодро и подтянуто. Умных людей в спортивном телевидении уже не 20 человек, как в 90-е, так что мятую футболку и тройной подбородок интеллектом и эрудицией сегодня не оправдать.

Если девушка делает себе какие-либо инвазивные процедуры, ей не стоит пить накануне эфира. Опухшее лицо — плохой союзник крупному плану). Поверьте, сама придерживаюсь такого правила и в кадре.

Мужчина, вне зависимости от того, какой у него вес, обязан выглядеть опрятно и бодро. Словом, в кадре должны быть люди, излучающие свежесть. Это важно для современной аудитории. Тем более, когда мы создаем ролевые модели, пропагандирующие занятия спортом и заботу о своем здоровье.

Меня учили вот так и так учили всех, кто может назвать себя профессиональным ведущим. Так что до тех пор, пока мы говорим о федеральном канале, давайте придерживаться классических требований. Еще раз озвучу их вслух и по порядку:

– ведущий федерального спортивного канала должен знать русский язык: правильно ставить ударения в словах, иметь хорошо поставленную речь, чтобы ясно доносить мысль до собеседника или зрителя;

– комментаторам рекомендуется не использовать в своей речи свободно заменяемые англицизмы и узкопрофессиональный сленг. Согласитесь, это странно – не иметь достаточного словарного запаса в родном языке;

– о подтянутости и аккуратном отношении к своей внешности я уже сказала выше;

– пластика не может быть обязательным требованием никогда. Если ведущий решил ее сделать, то это не инфоповод, о котором он может говорить в эфире. Как и об операции по смене пола, как и о своей сексуальной ориентации. Мы работаем для зрителя, который пришел смотреть спорт, а не устраиваем ярмарку тщеславия.

К слову, никакая пластическая операция не сможет спасти увядающий мозг). А увядать мозг может от нескольких вещей: алкоголя, наркотиков, медных труб и преждевременной старости.

Бросайте алкоголь и наркотики, следите за собой, смотрите «Матч ТВ», и пусть все у вас в жизни получится!» – написала Канделаки в телеграм-канале.