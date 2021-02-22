Дмитрий Губерниев: «Есть информация, что Устюгов не выступит на ЧМ. После падения в контрольной гонке состояние не очень»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Сергей Устюгов может не выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.
В воскресенье Устюгов досрочно завершил контрольную тренировку сборной России из-за падения. Лыжник получил ушибы.
«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждем и желаем парню здоровья!» – написал Губерниев в телеграме.
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