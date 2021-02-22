Дмитрий Губерниев: «Есть информация, что Устюгов не выступит на ЧМ. После падения в контрольной гонке состояние не очень»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Сергей Устюгов Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Сергей Устюгов может не выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

В воскресенье Устюгов досрочно завершил контрольную тренировку сборной России из-за падения. Лыжник получил ушибы. 

«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждем и желаем парню здоровья!» – написал Губерниев в телеграме. 

Менеджер-2021: как и где наши лыжники побегут на чемпионате мира в Оберстдорфе?

Ого, лыжный чемпионат мира пройдет в +15 градусов! Разобрались с профи, как подготовить инвентарь в такую жару, чтобы Большунов не влип

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья