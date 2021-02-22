Дмитрий Губерниев: «Есть информация, что Устюгов не выступит на ЧМ. После падения в контрольной гонке состояние не очень»

Комментатор «Матч ТВ» сообщил, что может не выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

В воскресенье Устюгов досрочно завершил контрольную тренировку сборной России из-за падения. Лыжник получил ушибы.

«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждем и желаем парню здоровья!» – написал Губерниев в телеграме.

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