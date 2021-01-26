Александр Большунов: «Победа – лучший ответ. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее»

Российский лыжник прокомментировал свою победу в раздельной гонке на 15 км «коньком» на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Это лучший ответ. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Ребята, делайте больше, а я буду становиться сильнее и доказывать результатами.



Выходил с мыслями бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия, не знаю, наверное, за три года, которые я участвую на Кубке мира. Погода и трасса стабильные, единственное – немного испортились спуски. На последних кругах было очень опасно поворачивать.



В «разделке» ты бежишь один, показываешь всю мощь, на что способен и готов. Спасибо тем, кто поддерживает. Спасибо тем, кто не поддерживает. Всем спасибо», – сказал Большунов в эфире телеканала

«Иметь желтую майку до чемпионата мира – это важно. У меня есть хороший задел, после этих гонок я смогу более спокойно подготовиться к ЧМ, не обращая внимания на этапы Кубка», – отметил россиянин во флеш-интервью.

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