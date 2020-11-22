Сборная Норвегии по лыжам ушла на карантин в полном составе на этапе Кубка мира в Руке из-за коронавируса у тренера.

Положительный тест 25 ноября сдал Эйрик Мюр Носсум. У него нет никаких симптомов заболевания.

Остальные члены команды сдали отрицательные тесты. Однако все (спортсмены, тренеры, сервис) помещены на карантин до тех пор, пока не станут известны результаты контрольного теста Носсума.

Карантина избежали только три члена сервис-бригады, которые приехали в Руку отдельно от команды на машине.

«Наша цель сейчас – получить наилучшее представление о ситуации и возможных последствиях положительного теста. Мы соблюдаем все действующие правила после того, что произошло, и мы поддерживаем связь с финскими властями», – заявил врач сборной Норвегии Ойстейн Андерсен.

Этап Кубка мира в финской Руке стартует 27 ноября.

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