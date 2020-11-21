«Матч ТВ» покажет Кубок мира по лыжным гонкам. Комментировать будут Губерниев и Легков

Телеканал «Матч ТВ» покажет Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.
«Мы приобрели права на показ Кубка мира по лыжным гонкам. Первая трансляция (спринт в Руке) – намечена на 27 ноября в 14:25 по Москве.
Покажем не только этапы Кубка мира, но и многодневку «Тур де Ски». А еще ЧМ, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.
Комментировать будет олимпийский чемпион Александр Легков», – говорится в сообщении телеграм-канала «Матч ТВ».
Комментатор канала Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале отметил, что также будет работать на лыжных гонках.
«Лыжи у нас! И я их тоже буду комментировать между этапами биатлона!» – написал Губерниев.