  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Конькобежка Саютина: «У нас нет времени думать об Олимпийских играх или Кубках мира – нужно всегда готовиться, даже если не отобрался»
0

Конькобежка Саютина: «У нас нет времени думать об Олимпийских играх или Кубках мира – нужно всегда готовиться, даже если не отобрался»

Конькобежка Александра Саютина высказалась о подготовке к отбору на Олимпиаду.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 18 российских конькобежцев и шорт‑трекистов на участие в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Чемпионка России Саютина вошла в этот список.

– Как изменилась подготовка, когда узнали, что вы в списке на отбор?

– У нас нет времени думать об Олимпийских играх или Кубках мира – нужно всегда готовиться, даже если не отобрался. Задачи поставлены на весь сезон, я занимаюсь работой над ними.

Подготовка отличная, побывали в Армении первый раз, высота 2000 метров, для меня это самое высокое место, где я проживала на таком длинном промежутке времени. К Домбаю привыкли, там все знаем и понимаем, а вот в Армении пришлось полихорадить, акклиматизация была интересная. Слава богу, что без травм.

– Какие результаты ждете от себя в новом сезоне?

– Настраиваю себя на то, чтобы улучшать свои результаты. Даже если останемся в России выступать. Делаем упор на свои дистанции и собираемся прогрессировать. Есть моменты, которые подправили. Надеюсь, все будет работать, – сказала Саютина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен (коньки)
Александра Саютина
logoОлимпийская сборная России
Кубок мира
logoОлимпиада-2026
