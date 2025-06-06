Журова об идее увеличить маткапитал за первенца для родивших до 24 лет: «Мне не нравится мысль, что предлагается рожать ребенка за деньги»

Журова оценила идею увеличить маткапитал за первенца для родивших до 24 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

«Инициатива Лантратовой по маткапиталу в один миллион рублей за первенца сама по себе нормальная. Но возникает вопрос, а есть ли в нынешних условиях такие деньги в госбюджете? Неплохо, что молодые девчонки будут не только заботиться о карьере, но будут думать о возможности родить.

Мне только не нравится мысль, что предлагается рожать первого ребенка за деньги. Дети должны рождаться по любви, а не за деньги. Но в то же время молодых женщин останавливает материальная причина, из-за которой они не рожают рано. У многих денег нет в этом возрасте, квартиры. А врачи рекомендуют, чтобы первого ребенка рожали пораньше.

Это предложение точно можно проработать, посмотреть, есть ли в бюджете средства, возможно ли это вообще воплотить в реальность. Все-таки сумма в один миллион рублей серьезная. Можно сначала провести соцопрос среди девушек. Сначала спросить, вы готовы родить до 24 лет? Девушка ответит: нет, не готова. Второй вопрос: а готовы родить, если вам дадут миллион рублей?

В целом это хорошее начинание – поддержать молодых матерей, лишь бы были возможности на это, строка в бюджете», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.