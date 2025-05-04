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Светлана Журова: «У Томаса Баха словно раздвоение личности – был хороший, появился плохой. Негатив к нему был оправдан, мы возмущены его действиями»

Светлана Журова высказалась о «раздвоении личности» у главы МОК Томаса Баха.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только индивидуально в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«В последние годы все в России обозлились на Томаса Баха за его многочисленные санкции к российским спортсменам. Негатив к нему был оправдан, мы возмущены его действиями. Однако на Баха давили со всех сторон, когда он был президентом МОК. Баху еще жить в Европе, на Западе. Он не мог поступать иначе, как бы он ни любил Россию. Быть нейтральным в этой должности сложно. Бах был подневольным президентом, он был не сильно объективен.

При этом до 2014 года он был прекрасным главой МОК для нашей страны. Во время проведения сочинской Олимпиады Бах относился к России крайне позитивно. Но потом он резко сменил вектор, и как будто это два разных человека, словно раздвоение личности произошло – был хороший Бах, появился плохой Бах», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

24 июня в должность главы МОК вступит Кирсти Ковентри.

«Пока рано ждать решений от Кирсти Ковентри в пользу России. Она не возьмет на себя такую смелость – допустить российских спортсменов под национальным флагом, пока не закончится СВО. А мы ждем от нее именно этого.

В нейтральном статусе и так разрешен допуск в некоторых видах спорта. В этом плане Ковентри может дать более настоятельные рекомендации тем международным федерациям, которые в данный момент вообще не пускают россиян на соревнования ни в каком статусе. Таким образом эти федерации нарушают олимпийскую хартию сейчас. Хотя бы в нейтральном статусе они должны допускать.

Если Ковентри обяжет все международные федерации к этому решению, это будет очень смело и значимо для всего мира. Правда, президента МОК тут же начнут обвинять в сговоре с Россией. Но это совсем не так», – отметила Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТомас Бах
logoСочи-2014
logoМОК
logoСветлана Журова
logoКирсти Ковентри
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