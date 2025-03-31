Николай Гуляев: «Ответа по нейтральным статусам от ISU нет. Мы с ними занимаемся, можно сказать, мини-футболом»

Николай Гуляев назвал диалог с ISU «мини-футболом».

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что пока нет ответа по нейтральным статусам от Международного союза конькобежцев (ISU).

«На данный момент ответа по нейтральным статусам от Международного союза конькобежцев (ISU ) нет. Мы с ними занимаемся, можно так сказать, мини-футболом.

Буквально вчера они ответили, что очень заняты на чемпионате мира по фигурному катанию и вернутся к изучению нашего вопроса после завершения турнира», – сказал президент Союза конькобежцев России Гуляев .

В декабре ISU объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Под эгидой организации проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.