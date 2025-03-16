Коньки. Чемпионат мира. Гьотто, Конгсхеуг, Бене и Груневауд одержали победы, экс-россиянин Семирунний взял серебро
Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний завоевал вторую медаль на ЧМ.
В четвертый (заключительный) соревновательный день Семирунний, представляющий Польшу, взял серебро на дистанции 10 000 м. Ранее он стал бронзовым призером на 5000 м.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Хамар, Норвегия
1500 м, мужчины
1. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 1.44,64
2. Джордан Штольц (США) – 0,07
3. Коннор Хоу (Канада) – 0,14
1500 м, женщины
1. Йой Бене (Нидерланды) – 1.55,28
2. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) – 0,25
3. Хань Мэй (Китай) – 0,25
10 000 м, мужчины
1. Давиде Гьотто (Италия) – 12.46,15
2. Владимир Семирунний (Польша) – 3,78
3. Методей Йилек (Чехия) – 5,38
Масс-старт, женщины
1. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 8.23,17
2. Ивани Блондин (Канада) – 8.23,37
3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 8.23,58
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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