0

Коньки. Чемпионат мира. Гьотто, Конгсхеуг, Бене и Груневауд одержали победы, экс-россиянин Семирунний взял серебро

Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний завоевал вторую медаль на ЧМ.

В четвертый (заключительный) соревновательный день Семирунний, представляющий Польшу, взял серебро на дистанции 10 000 м. Ранее он стал бронзовым призером на 5000 м.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Хамар, Норвегия

1500 м, мужчины

1. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 1.44,64

2. Джордан Штольц (США) – 0,07

3. Коннор Хоу (Канада) – 0,14

1500 м, женщины

1. Йой Бене (Нидерланды) – 1.55,28

2. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) – 0,25

3. Хань Мэй (Китай) – 0,25

10 000 м, мужчины

1. Давиде Гьотто (Италия) – 12.46,15

2. Владимир Семирунний (Польша) – 3,78

3. Методей Йилек (Чехия) – 5,38

Масс-старт, женщины

1. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 8.23,17

2. Ивани Блондин (Канада) – 8.23,37

3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 8.23,58

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Норвегии
Йой Бене
результаты
logoсборная Нидерландов жен
logoсборная США
чемпионат мира
Педер Конгсхеуг
logoсборная Китая жен
Джордан Штольц
Антуанетта Де Йонг
logoсборная Канады
Владимир Семирунний
Давиде Гьотто
Методей Йилек
Марейке Груневауд
сборная Италии жен
Франческа Лоллобриджида
Ивани Блондин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Коньки/шорт-трек в Telegram
Главные новости
Журова о выборах главы МОК: «Если говорить про надежды, то хорошим кандидатом стал бы Самаранч-младший в контексте его генетической памяти»
5сегодня, 14:19
Коньки. Чемпионат мира. Такаги, Лоллобриджида, Веннемарс и Джованнини одержали победы
4вчера, 22:46
Коньки. Чемпионат мира. Фемке Кок и Еннинг де Бо победили на 500 м, США и Нидерланды выиграли командные гонки преследования
914 марта, 20:32
Экс-российский конькобежец Семирунний завоевал бронзу чемпионата мира за сборную Польши
1113 марта, 20:37
Журова о скандале в прыжках с трамплина: «Раз норвежцы уже сознались в обмане, думаю, они избегут серьезного наказания»
613 марта, 19:04
Конькобежец Семериков о выступлениях за Узбекистан: «Три года я не был на международных соревнованиях. Оказался не готов ввиду разных причин»
13 марта, 08:04
Журова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Таким образом поощряется нацизм. Они связывают победу 9 мая с победой в СВО – это не плохо, пусть так и думают»
6412 марта, 08:06
Семен Елистратов: «Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь»
212 марта, 07:42
Дарья Качанова: «Олимпиада – это невероятный опыт, бесценная вещь, которую нигде не купить ни за какие деньги»
11 марта, 15:14
Светлана Журова: «У меня есть предложение к международным федерациям. России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения»
11011 марта, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1428 апреля 2023, 09:40