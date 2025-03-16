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Журова о выборах главы МОК: «Если говорить про надежды, то хорошим кандидатом стал бы Самаранч-младший в контексте его генетической памяти»

Светлана Журова назвала оптимальных кандидатов на пост президента МОК.

Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта в Греции. На должность претендуют семь человек: Себастьян Коу, Йохан Элиаш, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьен, Фейсал аль-Хусейн, Хуан Антонио Самаранч-младший и Кирсти Ковентри.

«Судя по риторике, фаворитов сложно найти. Мы же смотрим в контексте нашей страны, поэтому изучаем тех, кто мог бы вернуть России на международную арену. Он и был бы для нас фаворитом. Но понятно, что ни один из кандидатов это публично не озвучит.

Если говорить про надежды, то хорошим кандидатом стал бы Самаранч в контексте его генетической памяти. Самое удивительное, что мне и другим экспертам из России лучше не высказывать открытую поддержку кому-либо, потому что на Западе смотрят и думают, что вот Россия лоббирует Самаранча, к примеру. Как это было с выборами Трампа на первый срок.

Сейчас вот Себастьян Коу кажется максимально русофобским кандидатом, но если будет подписано мирное соглашение, он быстро изменит мнение и будет работать именно на спорт. Все-таки он олимпийский чемпион и внутри он все равно за спортсменов. Ему приходится быть русофобом сейчас.

Ватанабэ проявил смелость и приехал как на Украину, так и в Россию. Очевидно, он понимал, что ему сложно избраться на фоне Самаранча и Коу, но я бы сказала, что такими поездками он скорее заработал себе плюс. Он показал, что надо примиряться в любом случае двум странам. А еще ведь придется договариваться с эстонцами, латвийцами, где по сути на законодательном уровне нельзя соревноваться с россиянами.

Я думаю, что эти три кандидата (Коу, Самаранч, Ватанабэ) и будет основными претендентами на пост. У Ковентри мало шансов, мне кажется. У женщины в этом мужском мире не так много вариантов, несмотря на поддержку МОК и различные программы по поддержке женщин. Это больше слова, а на деле мужчины не отдадут никому свои права.

Кстати, идеальным кандидатом для нас был бы Фейсал аль-Хусейн из Иордании. У него явно была бы нейтральная и адекватная позиция, уж точно не антироссийская. Но дело в том, что кандидата будут выбирать, скорее всего, из числа европейцев, поэтому он, а также Ковентри и Ватанабэ, вероятно, имеют меньше всего шансов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСветлана Журова
Хуан Антонио Самаранч-младший
logoМОК
Фейсал ибн Хусейн
logoКирсти Ковентри
logoСебастьян Коу
Моринари Ватанабе
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