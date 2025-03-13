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Конькобежец Семериков о выступлениях за Узбекистан: «Три года я не был на международных соревнованиях. Оказался не готов ввиду разных причин»

Конькобежец Семериков поделился эмоциями от возвращения на международную арену.

Россиянин Данила Семериков перешел в сборную Узбекистана. В этом сезоне он впервые выступил на Кубке мира под новым флагом.

– Не хотелось все бросить в этот период и уйти, не знаю, заниматься триатлоном?

– Периоды уныния были, но так чтобы бросить – нет. Уйти в триатлон – точно нет. Триатлонисты – молодцы, занимаются спортом, но у меня к этому свое отношение, примерно такое же, как у велогонщиков.

Год у меня был тяжелый, было сложно ждать, чтобы понять, смогу ли я дальше бегать. Эмоционально было непросто, чем ближе к стартам, которые могли и не случиться, тем сложнее все это давалось. И когда допустили, особо даже в это не верил. Уже привык говорить себе «не в этом году, так в следующем».

– Эмоции от возвращения какие?

– Три года я не был на международных соревнованиях. Конечно, все это было волнительно, непривычно. Но в целом наш вид спорта не про эмоции, а про то, готов ты или нет. Ощущения ощущениями, но оказался не готов ввиду разных причин, я думаю, понятных.

– Попадание на Олимпиаду в данном контексте реально?

– Даже если я покажу не лучшие в моей жизни секунды, этого хватит. Мне важно вернуться к тому, что я могу. Пока это не я и ноги не мои. Надо все это вернуть.

– От ребят из России был отклик после твоего возвращения на международный уровень?

– Он скорее был после того, как было принято решение по смене спортивного гражданства. И отклик был исключительно положительный, только слова поддержки, – сказал Семериков.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Данила Семериков
logoсборная России (коньки)
сборная Узбекистана
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