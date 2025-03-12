1

Семен Елистратов: «Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь»

Шорт-трекист Семен Елистратов заявил, что не потерял надежду поехать на ОИ-2026.

– Тебя нет в списках ISU. Как это воспринял?

– Никак. Потому что, я считаю – и, возможно, с моей стороны это глупо, – ситуация к сентябрю еще поменяется. Я готовлюсь по полной. Не сдаюсь.

Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь, потому что каждый день прикладываю максимум усилий. И даже если наступит конец света, я все равно свое дело до 2026 года доведу. Это и есть моя цель. Не мечта, а именно цель.

Это нужно прежде всего для меня, чтобы я не занимался самообманом, чтобы был честен сам перед самим собой. Потому что я считаю, что во многом являюсь заложником ситуации. К сожалению, я не могу повлиять на многие вещи, но могу сделать все возможное, чтобы, если меня допустят, быть готовым к соревнованиям.

Так что руки я не опускаю и до февраля 2026-го свою работу, свое дело доведу до конца. <...>

– Вы с ребятами обсуждали эту историю с допуском в команде? Что решили? Не паниковать?

– Исходя из своего опыта сказал ребятам, что, наверное, как бы банально ни звучало, все, что мы можем сделать, это готовиться. Не расслабляться, не опускать руки, а готовиться. Тем более они ребята молодые, и я в них уверен. Я уверен, что когда будет допуск, будет результат.

Да, в таких условиях тяжело держать фокус, но надо стараться не обращать внимания. Когда в 2022 году у нас появилась группа Андрея Ивановича Максимова и Григорьева, команда была молодая, первое, что я им сказал: «Нам надо готовиться так, как будто завтра мы поедем на Олимпийские игры». Все. У нас самая сильная мужская команда. Своим примером стараюсь показать, что не расслабляюсь, и они тоже работают.

– Что будет, если останешься без Олимпиады?

– Я спокойно к этому отношусь. Я буду так же жить, дышать, кушать, любить свою жену, любить своего сына, свою семью. Буду с благодарностью относиться к шорт-треку, к тому виду спорта, который мне все дал. С благодарностью относиться к тренеру – Андрею Ивановичу Максимову. Ничего не изменится. Значит, так складывается жизнь для меня. Вот и все.

Конечно же, сказать, что я не расстроюсь и мне абсолютно все равно, – значит соврать. Но ничего не произойдет страшного, буду жить дальше. Просто кто-то другой поедет на Олимпийские игры. Все, – сказал Елистратов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
шорт-трек
logoсборная России (шорт-трек)
отстранение и возвращение России
logoОлимпиада-2026
logoСемен Елистратов
Андрей Максимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Коньки/шорт-трек в Telegram
Главные новости
Журова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Таким образом поощряется нацизм. Они связывают победу 9 мая с победой в СВО – это не плохо, пусть так и думают»
1445 минут назад
Дарья Качанова: «Олимпиада – это невероятный опыт, бесценная вещь, которую нигде не купить ни за какие деньги»
вчера, 15:14
Светлана Журова: «У меня есть предложение к международным федерациям. России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения»
106вчера, 06:17
Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн завершила карьеру
10 марта, 19:10
Алдошкин о конькобежном спорте в России: «Ничто не мешает лучше наладить систему. Есть детали, которые в профессиональных командах учитываются, а у нас нет»
10 марта, 13:10
Семен Елистратов: «Буду готовиться к Олимпиаде по полной программе и доведу дело до конца. Списки на нейтральный статус не окончательные»
110 марта, 10:18
Клаудия Пехштайн мирно урегулировала спор с ISU о своей дисквалификации в 2009 году
24 марта, 19:13
«Это твой вайб». Стал известен девиз зимних Олимпийских игр-2026 в Милане
644 марта, 07:59
Журова о деле Валиевой: «Я бы не могла жить в одном доме с медалью, которой меня официально лишили из-за дисквалификации»
1224 марта, 07:13
Журова о непопадании сына в список на нейтральный статус для ISU: «Конечно, хотелось бы, чтобы он участвовал, но пока так»
1 марта, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1428 апреля 2023, 09:40
Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
7810 марта 2023, 06:58
Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»
121 марта 2023, 08:50