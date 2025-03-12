Семен Елистратов: «Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь»

Шорт-трекист Семен Елистратов заявил, что не потерял надежду поехать на ОИ-2026.

– Тебя нет в списках ISU. Как это воспринял?

– Никак. Потому что, я считаю – и, возможно, с моей стороны это глупо, – ситуация к сентябрю еще поменяется. Я готовлюсь по полной. Не сдаюсь.

Если будет даже 0,001% возможности поехать на Олимпиаду, я этим шансом воспользуюсь, потому что каждый день прикладываю максимум усилий. И даже если наступит конец света, я все равно свое дело до 2026 года доведу. Это и есть моя цель. Не мечта, а именно цель.

Это нужно прежде всего для меня, чтобы я не занимался самообманом, чтобы был честен сам перед самим собой. Потому что я считаю, что во многом являюсь заложником ситуации. К сожалению, я не могу повлиять на многие вещи, но могу сделать все возможное, чтобы, если меня допустят, быть готовым к соревнованиям.

Так что руки я не опускаю и до февраля 2026-го свою работу, свое дело доведу до конца. <...>

– Вы с ребятами обсуждали эту историю с допуском в команде? Что решили? Не паниковать?

– Исходя из своего опыта сказал ребятам, что, наверное, как бы банально ни звучало, все, что мы можем сделать, это готовиться. Не расслабляться, не опускать руки, а готовиться. Тем более они ребята молодые, и я в них уверен. Я уверен, что когда будет допуск, будет результат.

Да, в таких условиях тяжело держать фокус, но надо стараться не обращать внимания. Когда в 2022 году у нас появилась группа Андрея Ивановича Максимова и Григорьева, команда была молодая, первое, что я им сказал: «Нам надо готовиться так, как будто завтра мы поедем на Олимпийские игры». Все. У нас самая сильная мужская команда. Своим примером стараюсь показать, что не расслабляюсь, и они тоже работают.

– Что будет, если останешься без Олимпиады?

– Я спокойно к этому отношусь. Я буду так же жить, дышать, кушать, любить свою жену, любить своего сына, свою семью. Буду с благодарностью относиться к шорт-треку, к тому виду спорта, который мне все дал. С благодарностью относиться к тренеру – Андрею Ивановичу Максимову. Ничего не изменится. Значит, так складывается жизнь для меня. Вот и все.

Конечно же, сказать, что я не расстроюсь и мне абсолютно все равно, – значит соврать. Но ничего не произойдет страшного, буду жить дальше. Просто кто-то другой поедет на Олимпийские игры. Все, – сказал Елистратов.