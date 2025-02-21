Светлана Журова: «Скоро пройдут выборы главы МОК, и подует ветер перемен. Затем Путин с Трампом встретятся – глядишь, такими темпами и Трамп приедет к нам на парад Победы»

Журова считает, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену.

«Скоро пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК), и подует ветер перемен. Затем еще и Путин с Трампом встретятся. Кто его знает, глядишь, такими темпами и Трамп приедет к нам на парад Победы. Представляете, какой резонанс будет?

Все идет к тому, что скоро наши спортсмены вернутся на международные соревнования с национальным флагом и без каких-либо ограничений. Предпосылки к этому есть. Возможно, это произойдет к лету этого года.

Понятно, что когда будет подписано мирное соглашение, все санкции с российского спорта автоматически снимут. Запрещать нам выступать под флагом и гимном будет уже абсурдом и бессмыслицей», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .

Выборы главы МОК пройдут 20 марта в Греции.