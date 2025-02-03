Журова о возвращении России: «Такие движения есть во всех международных федерациях. Видимо, слова Трампа как-то подействовали»

Светлана Журова отметила положительные сдвиги в плане допуска российских атлетов.

«Такие движения точно есть во всех международных федерациях.

Одно время люди, которые были не против участия России первоначально, сейчас они почувствовали, что могут это озвучивать и им за это ничего не будет.

Видимо, слова Трампа как-то подействовали, неважно выполнит он все это или нет. Но понимают, что у спортсменов время уходит и надо решать.

Но Украина все равно будет писать протесты, письма, пытаться упреждать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.