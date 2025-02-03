Журова о возвращении России: «Такие движения есть во всех международных федерациях. Видимо, слова Трампа как-то подействовали»
Светлана Журова отметила положительные сдвиги в плане допуска российских атлетов.
«Такие движения точно есть во всех международных федерациях.
Одно время люди, которые были не против участия России первоначально, сейчас они почувствовали, что могут это озвучивать и им за это ничего не будет.
Видимо, слова Трампа как-то подействовали, неважно выполнит он все это или нет. Но понимают, что у спортсменов время уходит и надо решать.
Но Украина все равно будет писать протесты, письма, пытаться упреждать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «РБ Спорт»
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