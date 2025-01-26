Итальянский конькобежец Гьотто установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м

Итальянский конькобежец Давиде Гьотто установил мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров.

Это произошло на этапе Кубка мира в канадском Калгари. Гьотто преодолел дистанцию за 12 минут 25,69 секунды.

Он превзошел достижение шведа Нильса ван дер Пула, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (12.30,74).

Гьотто 31 год. Он бронзовый призер Олимпиады-2022 на этой же дистанции и трехкратный чемпион мира.