Итальянский конькобежец Гьотто установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м
Итальянский конькобежец Давиде Гьотто установил мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров.
Это произошло на этапе Кубка мира в канадском Калгари. Гьотто преодолел дистанцию за 12 минут 25,69 секунды.
Он превзошел достижение шведа Нильса ван дер Пула, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (12.30,74).
Гьотто 31 год. Он бронзовый призер Олимпиады-2022 на этой же дистанции и трехкратный чемпион мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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