Журова считает, что Кулижникова могут не пустить на Олимпиаду из-за допингового прошлого: «МОК может придумать что угодно в последний момент»

Журова считает, что Кулижникова могут не пустить на ОИ за допинговое прошлое.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Конькобежец Павел Кулижников – пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях.

«К сожалению, в случае с Кулижниковым Международный олимпийский комитет (МОК) может придумать все что угодно в последний момент и не пустить его на Олимпийские игры. Хотя в данный момент таких ограничений по участию спортсменов с допинговым прошлым нет, как это было ранее.

Олимпиада – это внутренняя трагедия Кулижникова. Он мог спокойно выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года, на которые МОК не допустил его из-за допингового прошлого. В этом даже сомнений нет.

Так же, как и Денис Юсков. Они оба должны были стать олимпийскими чемпионами, но ребяческие косяки прошлого помешали им. Имею в виду нарушение антидопинговых правил по незнанию ввиду юного возраста. Думали тогда, да ничего страшного, в будущем это никак не повлияет. А видите, как это отразилось в итоге на их судьбе.

Примеры Кулижникова и Юскова служат в назидание молодым спортсменам. Нужно с малого возраста строго соблюдать антидопинговые правила. К российским спортсменам пристальное внимание на Западе, всегда найдут, к чему докопаться», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова .

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Кулижников о критериях ISU по нейтральному статусу: «Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле»