Фаткулина о возможном допуске на международные старты: «Загорелись глаза поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе»

Конькобежка Фаткулина заявила, что хочет поехать на ОИ в нейтральном статусе.

Ранее появилась информация, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Это было прекрасное известие. У меня как минимум приподнялось настроение, а как максимум загорелись глаза поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Пока буду стараться показывать достойный результат на внутренних соревнованиях.

Мне важно начать быстрее разгоняться, потому что это я делаю медленнее всех, но показываю в целом неплохой результат за счет того, что хорошо прохожу круг. Важно хотя бы на пару десятых секунды разогнать свою попу быстрее», – сказала призер Сочи-2014, чемпионка мира и Европы Ольга Фаткулина.

Член совета ISU Кибалко: «ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду, этим занимается МОК. Коммюнике по отстранению российских спортсменов остается в силе»