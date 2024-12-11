Фаткулина о возможном допуске на международные старты: «Загорелись глаза поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе»
Ранее появилась информация, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
«Это было прекрасное известие. У меня как минимум приподнялось настроение, а как максимум загорелись глаза поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Пока буду стараться показывать достойный результат на внутренних соревнованиях.
Мне важно начать быстрее разгоняться, потому что это я делаю медленнее всех, но показываю в целом неплохой результат за счет того, что хорошо прохожу круг. Важно хотя бы на пару десятых секунды разогнать свою попу быстрее», – сказала призер Сочи-2014, чемпионка мира и Европы Ольга Фаткулина.
Член совета ISU Кибалко: «ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду, этим занимается МОК. Коммюнике по отстранению российских спортсменов остается в силе»
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