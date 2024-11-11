Трофимов о выступлении россиян на ОИ в нейтральном статусе: «Очень позитивно к этому отнесся, ребята не побоялись ничего. Я бы поступил так же»

Конькобежец Трофимов рассказал, что поддерживал россиян, которые поехали на ОИ.

Сергей Трофимов – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

– Во время Игр в Париже ты делал репосты о выступлении наших ребят. Так поняла, что ты их поддерживал и не испытывал отрицательных эмоций.

– Очень позитивно к этому отнесся, они поехали на Олимпиаду, не побоялись ничего. Я бы поступил точно так же, если бы была возможность.

– Некоторые говорили, что вот те, у кого нет шанса на медаль, зачем едут? В 2018-м ты тоже так поехал, в 2022‑м уже была медаль.

– Мне то участие в 2018‑м помогло, я там понял, что такое Олимпийские игры. Это гигантский опыт для любого, кто тренируется с самого детства и мечтает оказаться на Олимпиаде. Участие в 2018‑м позволило мне более уверенно себя чувствовать в 2022‑м, – сказал спортсмен.