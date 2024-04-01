Захаров о Париже-2024: «Буду болеть за всех российских спортсменов вне зависимости от того, под каким флагом они выступают»

Теги сборная России (коньки) Руслан Захаров Париж-2024 Коньки/шорт-трек

Руслан Захаров сообщил, что будет болеть за российских спортсменов в Париже-2024.

— Смотреть чемпионаты мира без наших спортсменов не очень приятно. Стал вот следить больше за теннисом.

— Будете болеть за наших теннисистов на Олимпиаде?

— Буду болеть за всех российских спортсменов вне зависимости от того, под каким флагом они выступают. Теннис, велоспорт, какие там еще могут у нас виды отобраться.

Нужно выбрать себе какого‑то кумира на эти три недели, чтобы передавать ему свою энергию. Я уже выбрал себе такого, за которого буду болеть и переживать особенно. Кто это будет, не скажу, – рассказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?

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