Светлана Журова: «В Хэллоуине много бесовщины. Но не стоит его запрещать в России, запретами ничего не решишь»

Светлана Журова заявила, что в Хэллоуине «больше бесовщины, чем праздника».

Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября.

«Хэллоуин – не наш праздник. Я его точно не праздную. У меня сын вчера спрашивал, я ему точно так же сказала. В Хэллоуине много бесовщины. Но не стоит его запрещать в России. Запретами ничего не решишь. Тем более не думаю, что он у нас так раскручен. Если запретить Хэллоуин, то к нему будет еще больше внимания.

Думаю, каждый сам должен принять решение нужен ему такой праздник или нет. У нас есть свои праздники, а зачем дополнительно праздновать чужие? Мы же не отмечаем католическое Рождество. Хэллоуин – тусовка и вечеринка с сомнительными и вызывающими костюмами. Тут больше бесовщины, чем праздника.

У меня не лежит к нему душа. Для каких-то заведений – это пиар-ход. А для нас… У каждой страны есть свои праздники. В США же не будут отмечать наши праздники, а почему мы должны отмечать их? У меня к этому вопрос. Мы крутимся вокруг этого Хэллоуина, что-то обсуждаем, а почему мы должны это делать? Это их праздник. Почему на территории России мы должны это праздновать?

Я никак не отношусь к Хэллоуину. Его для меня не существует, поэтому не могу к нему негативно относиться. В жизни ни к чему негативно не отношусь. Есть просто вещи, которые я не замечаю и считаю неправильными», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .