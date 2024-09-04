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  • Журова о руководстве мирового спорта: «Публично они негативно относятся к России, им нужно «держать марку». А в кулуарах говорят, что ждут нашего возвращения»
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Журова о руководстве мирового спорта: «Публично они негативно относятся к России, им нужно «держать марку». А в кулуарах говорят, что ждут нашего возвращения»

Светлана Журова заявила, что за рубежом ждут возвращения российских спортсменов

«Руководители международных спортивных организаций публично негативно относятся к России, потому что им нужно «держать марку». А в кулуарах говорят, что ждут нашего возвращения. Многие из них отчасти являются заложниками этой ситуации и конъюнктуры.

И ведь на протяжении многих лет у президентов наших федераций по различным видам спорта были теплые отношения с руководством аналогичных международных организаций. Можно, конечно, хлопнуть дверьми, уйти и все разрушить. Но мы же понимаем, что через некоторое время мы вернемся. Причем должны вернуться полноценно.

Любые конфликты заканчиваются, потом надо снова выстраивать отношения. Может быть, сегодня есть определенные сигналы, которые подают нам президенты международных федераций. Насколько я знаю, некоторые из них провели свои конгрессы, на которые приглашали и наших представителей. И говорили, что, наверное, скоро надо вас возвращать.

Потому что по ряду видов спорта есть одна страна-лидер, а без России и соперничества никакого нет. И это становится неинтересно ни спонсорам, ни болельщикам. Я считаю, что надо не хлопать дверью, а продолжать планомерно работать с международными федерациями, сохраняя с ними рабочие отношения.

Чтобы когда СВО закончится нашей победой, мы могли вскоре вернуться в мировой спорт. А это очень важно сейчас для наших спортсменов», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoСветлана Журова
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