Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн прошла квалификацию на Олимпиаду в Пекин. В феврале ей исполнится 50 лет

Пятикратная олимпийская чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн выполнила норматив для участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине.

На этапе Кубка мира в Калгари 49-летняя спортсменка заняла 11-е место в масс-старте и переместилась на 17-е в мировом рейтинге, что дает ей возможность выступить в этой дисциплине на Играх.

Пехштайн, которая также является шестикратной чемпионкой мира, может повторить рекорд по наибольшему числу участий в зимних Олимпиадах. На счету немки семь выступлений на Играх, начиная с Альбервиля-1992, где она выиграла бронзу. Действующий рекордсмен – японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи (восемь участий).

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована из-за аномальных показателей крови и пропустила Олимпиаду в Ванкувере-2010. Позже немка оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но апелляция была отклонена.

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